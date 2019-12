Trump restablece aranceles a importaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina

El presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, dijo que restablecerá de inmediato los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina.

En el anuncio realizado a través de su cuenta en la red social de Twitter, Trump también instó a la Reserva Federal estadounidense (FED, por sus siglas en inglés) a evitar que los países se aprovechen de la fortaleza del dólar devaluando sus monedas.

“Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a EE.UU. desde esos países”, dijo Trump en uno de los tuits.

…..Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen – Fed!

