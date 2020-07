Trump sugiere retrasar elecciones de noviembre en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el jueves, 30 de julio, la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales de noviembre, una fecha que está consagrada en la Constitución estadounidense.

Sin brindar argumentos, Trump reiteró sus comentarios sobre supuesto fraude electoral a través de las votaciones por correo, planteando que las elecciones del 2020 serían las más “fraudulentas de la historia”.

“Será una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿¿¿Aplazar la elección hasta que la gente pueda votar de forma apropiada y segura???”, escribió Trump.

Trump ha puesto en duda la legitimidad de las boletas por correo, una variante que se ha usado mucho más en las elecciones primarias en medio de la crisis de salud generada por la pandemia.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020