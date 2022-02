Uber brinda consejos para mantener tus datos seguros

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se celebra en diversas partes del mundo, Uber comparte a sus usuarios consejos prácticos para mantener su información segura, así como proporcionarles herramientas que facilitan entender y configurar cómo la empresa utiliza sus datos al usar sus apps.

Para Uber, la protección de los datos personales de los usuarios, socios conductores, socios repartidores es una prioridad que se refleja en el Centro de Privacidad, un espacio al que cada uno puede acceder ingresando con la información de su cuenta.

En este centro se encontrará un resumen del enfoque de Uber al recolectar y usar datos personales, y es posible acceder a más herramientas como las siguientes:

¿Quieres saber qué datos de un usuario puede ver un socio conductor? Podrás revisar a detalle qué información puede ver el socio conductor en cada etapa del viaje, desde que lo solicitas hasta después de haber sido completado. Por ejemplo, los socios conductores no tienen acceso al número de teléfono de los usuarios y viceversa, o que ninguna de las partes conoce la calificación que en cada viaje se otorgan.

¿Quieres saber cuántos viajes o pedidos has realizado? Uber te dará esos y otros datos interesantes a modo de resumen para que sepas con exactitud.

¿Quieres recibir una copia de tus datos? Podrás descargar una copia con la información que se recolecta al usar la aplicación.

¿Cómo configurar los correos que recibes o anuncios personalizados? En la sección de anuncios y datos podrás hacerlo.

De acuerdo con Uber, además de los métodos de seguridad que utiliza, como son la autenticación, encriptación, detección de fraude y desarrollo de software para proteger los datos personales y promover la seguridad en el uso de su plataforma, es importante reconocer que está en manos de todos adoptar medidas para proteger nuestra información.

A continuación algunos consejos para no caer en estafas que podrían tener como objetivo acceder a la cuenta de un usuario, socios conductor o socios repartidor:

Nunca comparta la contraseña de acceso a la app, es personal e intransferible.

Si recibes una comunicación aparentemente de Uber, verifica el remitente del correo electrónico asegurándote que sea @uber.com o de sus canales oficiales.

Uber no envía enlaces de redireccionamiento y no solicita confirmación de información fuera de la aplicación de Uber o del sitio web oficial. El equipo de soporte de Uber tiene acceso a los datos que necesita para dar servicio y nunca solicitará contraseñas o códigos.

Desconfía de los mensajes que ofrecen dinero y/o con contenido de urgencia, por ejemplo, “su cuenta será desactivada si no confirma sus datos”.

Nunca comparta ni divulgues el código Uber de verificación 4 de dígitos recibido por SMS. Este número es para tu uso exclusivo y ningún agente de soporte de Uber lo solicitará.

Uber no ofrece servicios que no estén presentes en la aplicación. La única forma de solicitar un servicio es a través de sus aplicaciones, no caigas en engaños con servicios ofrecidos por otras vías, como son las redes sociales.