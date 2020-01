Un Mundo Emprendedor, inversión ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué?

Cuando hablamos de inversión y su relación con estas preguntas, existen dos ángulos diferentes de los cuales podemos estar hablando:

En referencia a la persona o entidad que busca realizar inversiones

La empresa o emprendedor que está buscando capital.

Esta nota servirá de guía para ambos.

El 87% de los emprendedores panameños citan como uno de sus principales obstáculos para lograr el éxito de su proyecto: La falta de financiamiento.

En muchas ocasiones es un tema puramente psicológico, pero en otras es una realidad indudable. Por eso, a la hora de buscar inversión de capital, para tu empresa o proyecto, es muy importante responder concienzudamente estas tres preguntas para que estés seguro que el impacto de la inversión será positivo y en el momento indicado para lograr el objetivo que te has planteado.

Por eso es bueno empezar por la tercera pregunta ¿Por qué y para qué?

¿Por qué y para qué?

Las preguntas cuyas respuestas son las menos racionales son las primeras que debes formularte, para estar seguro que emocionalmente estás alineado y estratégicamente es lo correcto para tu empresa.

¿Qué objetivo principal vas a lograr gracias al capital que recibirás?

¿Qué gran obstáculo no has podido dominar sin importar el esfuerzo y tiempo que le has dedicado, que sólo podrás vencer con un ingreso de capital?

Una vez tengas el ¿para qué? inmediatamente sabrás la cifra que hace sentido pedir al inversionista y que forma parte de tu estrategia para subir al siguiente nivel.

Si esta suma que necesitas no hace ningún sentido, en relación al valor que tiene tu negocio o los ingresos que obtendrás (aunque sea en teoría) debes replantear tu modelo de negocio o analizar dónde estás fallando.

Segunda pregunta ¿Cuándo?

Lo más fácil y más equivocado es pensar que el mejor momento para buscar inversión es en el que lo necesitas. El problema con este planteamiento es que es subjetivo; conozco muchos emprendimientos que en sus primeros meses, aún sin haber validado, ya consideran que necesitan buscar inversión, que no hay forma de arrancar una empresa sin capital.

Esto puede ser verdad en cierto sentido y dependiendo del negocio. Lo recomendable es agotar algunas opciones iniciales como la búsqueda de apoyo gubernamental, concursos y premios privados, incubadoras universitarias, o el famosos “Friends, Fools and Family”, amigos, tontos y familia que pueden darte el primer empujoncito que necesitas para arrancar y comprobar que hay un mercado para tu producto.

Siendo realistas, en nuestro país la mayoría de inversionistas quieren ver ventas y resultados. Si existen algunos capitales de riesgo pero son principalmente para proyectos de tecnología o “Startups”. Por eso el mejor ¿cuándo? para buscar inversión es cuando tienes números que demuestren que tu idea funciona, que tu proyecto tiene tracción y que tus proyecciones de ventas dan buenas probabilidades de que el inversionista tendrá retornos a su riesgo.

El ¿cómo? es lo más sencillo

En Panamá tenemos la gran suerte de contar con muchos inversionistas y pocos proyectos invertibles. Al mismo tiempo, el mismo empresario panameño con capital, prefiere invertir en sus propios proyectos o en los de familiares y amigos; probablemente en el mercado que conoce o en negocios macro que pueden brindarle grandes ingresos en poco tiempo.

Afortunadamente (para nosotros los emprendedores) este tipo de grandes proyectos son muy pocos y de difícil acceso.

Entonces:

1. Networking (desarrollo de contactos) en la industria que se desenvuelve tu negocio. Las probabilidades de que inversionistas de tu misma área se interesen en tu proyecto son mayores.

2. Atiende a eventos de la industria, de empresarios o de emprendedores donde encuentres otras personas que estén en la misma búsqueda, (intercambien figuritas).

3. Ingresa alguna incubadora, aceleradora o comunidad de emprendedores que muy probablemente tendrán acceso a inversionistas que están en la búsqueda de proyectos.

A la hora de acercarte a un inversionista, es muy importante que hayas investigado sobre esa persona, su empresa y su perfil de inversión. Eso te ayudará a saber de qué forma realizar tu presentación.

Siempre debes llegar con todas las armas necesarias, estar muy claro sobre los números y en qué tiempo el inversionista podrá ver el ROI (return of investment).

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Boris Wainberg

Consultor, promotor y conferencista en Emprendimiento.

Fundador de PanamaStartups, la comunidad de emprendimiento de Panamá