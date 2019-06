Una mujer liderará por primera vez el Colegio Naval de Guerra de Estados Unidos

La contralmirante Shoshana Chatfield, que lidera desde el 2017 un comando militar en Guam, será la primera mujer en dirigir el Colegio Naval de Guerra de Estados Unidos, en 135 años de historia de la institución.

Reemplazará al destituido presidente de la universidad, el contralmirante Jeffrey Harley, investigado por un comportamiento cuestionable, que incluye supuestos gastos excesivos y abuso de su autoridad de contratación.

El secretario de la Marina Richard Spencer hizo el anuncio en un comunicado emitido la pasada semana tras la ceremonia de graduación de la escuela. Lo calificó como “una elección histórica“.

Congratulations to Rear Adm. Shoshana Chatfield on becoming the new President of @NavalWarCollege – https://t.co/3eha2wEQtp pic.twitter.com/XfL8rjmNq0

— U.S. Navy (@USNavy) June 14, 2019