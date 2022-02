Unas 35,647 personas se trasladaron a las islas durante el fin de semana de Carnaval

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, durante los días 26 y 27 de febrero de 2022, se han transportado por vía marítima unos 35,647 pasajeros en 3,652 embarcaciones, sin incidentes lamentables.

La AMP indicó que reforzó su vigilancia con alrededor de 125 unidades, los cuales verificarán que los propietarios, operadores o capitanes de las embarcaciones, tengan su permiso de navegación, así como el certificado de seguridad vigente para poder zarpar y mantengan las medidas de bioseguridad y de seguridad reglamentarias.

Las naves deberán de contar con los requisitos mínimos de seguridad, entre ellos: Tener chalecos salvavidas, equipo de comunicación apropiado, luces de bengala, motor fuera de borda en buenas condiciones, extintor de incendios portátiles tipo ABC no menor de cuatro kilos, entre otras.

Algunas recomendaciones son: Abordar la nave con cuidado, colocarse salvavidas, permanecer sentado durante las maniobras de atraque, desatraque y navegación.

Según indicaciones del Ministerio de Salud (MINSA), las embarcaciones de pasajeros deben llevar un aforo del 80 %, el personal tripulante de la nave, debe poseer el conocimiento y el entrenamiento apropiado para garantizar la seguridad de la navegación.

Se reitera que las embarcaciones fuera de borda podrán realizar viajes solamente de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las embarcaciones que no cuenten con su respectiva documentación en regla o que no sea apta para el transporte de pasajeros no se le permitirá el zarpe, ya que ello pone en peligro la vida humana en el mar.