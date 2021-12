Unión Europea evalúa levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta a Panamá por pesca ilegal

Una misión de seguimiento de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) se encuentra en Panamá para evaluar el levantamiento de la tarjeta amarilla como no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, lo cual dependerá de los avances del país en la lucha contra la pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada (Indnr).

La Unión Europa impuso por segunda vez una tarjeta amarilla a Panamá, lo cual es una advertencia que de continuar con prácticas que alienten la pesca ilegal corre el riesgo de ser multado con la tarjeta roja que implica que el pescado capturado por buques de ese país no puede acceder a ese mercado.

Europea es el mayor mercado mundial de importación de productos de la pesca, por tanto las autoridades de Panamá adelantan una serie de medidas para que la actividad cumpla con estándares nacionales e internacionales y se pueda proseguir con las exportaciones hacia estos mercados, destaca un comunicado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

De acuerdo la administradora de la ARAP, Flor Torrijos, se ha establecido un plan de acción en el tema de ordenación pesquera y trazabilidad para combatir la pesca ilegal (Ndnr) cuidando los mercados internacionales al tiempo que apoyamos a los productores nacionales e internacionales que utiliza nuestras banderas. Este plan incluye la coordinación interinstitucional, tomando en cuenta todas las recomendaciones efectuadas por la Unión Europea.

Uno de los grandes avances logrados fue la aprobación de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, (que data del año 1959), la cual se encuentra en su etapa de reglamentación, la cual se ha consensuado con todos los sectores interesados, sostuvo Torrijos. Estos son algunos de los temas que se abordan en estas reuniones.

Sostuvo que la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea es una advertencia que representa una oportunidad para mejorar, de forma integral, la gestión del país en temas pesqueros. El gobierno de Panamá ha reiterado su firme compromiso de combatir la pesca ilegal por el daño que causa y estamos trabajando arduamente para que se nos levante esta tarjeta.

Es importante destacar el que 90% del atún que exporta Panamá tiene como destino Europa y que de esta actividad dependen más de 35 mil familias, destacó Torrijos. Los productos pesqueros es el segundo rubro de exportación del país, por ende Panamá debe ponerse al día con las normativas internacionales para recuperar la tarjeta verde y evitar mayores afectaciones a la flota marítima más grande del mundo. El país cuenta con más de 8 mil barcos y 275 embarcaciones con bandera panameña en aguas internacionales con licencia de pesca.

El Estado panameño ha fortalecido la gestión de la Comisión Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesa ilegal, no declarada y no reglamentada con la integración de instituciones como los ministerios de Relaciones Exteriores; Desarrollo Agropecuario; Ambiente; Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Autoridad de Aduanasm Autoridad de Migración, Ministerio de Trabajo, Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), entre otras

La agenda de la comisión europea incluye visitas al Centro de Monitoreo Satelital, al puerto de Vacamonte y a la planta de procesamiento. Se abordarán temas relacionados a la trazabilidad y al sistema de certificación de capturas, el nuevo procedimiento administrativo, infracciones y sanciones, así como el control flota internacional.

Por parte de la Arap participan la Administradora Flor Torrijos y su equipo de trabajo por parte de la Autoridad Maritima Jorge Cummings y María Sierra , por parte de Aduanas, Samira Gozaine, mientras que por parte de la Unión Europea participan en la auditoría Roberto Cesar, Adela Rey, María Sofía Villa Nueva, Melien Verna y Ricardo Carvalho.