Universidades desarrollan en Panamá plataforma tecnológica para hipertensos

Una plataforma tecnológica para pacientes con problemas de hipertensión arterial fue presentada esta semana por un equipo interinstitucional conformado por la Universidad Tecnológica de Panamá en Chiriquí, el Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes (GITCE), la Universidad Cooperativa de Colombia, la Columbus University y financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Durante 18 meses el equipo recopiló documentación para diseñar la plataforma, y fue realizando las pruebas para el desarrollo de esta tecnología en el área de salud.

Meses de trabajo

Luego de concebirse la idea y determinar el problema, se levantaron los datos, se gestionaron reuniones constantes entre los miembros del equipo, y se hizo una investigación profunda sobre la presión arterial.

Posteriormente, se adquirió equipo que midiera la presión, la glucosa en sangre, las vásculas, que tuvieran tecnología Bluetooth y que trabajara con WiFi, para que se pudiera capturar la información de forma digital. Aunque la información también se puede capturar de forma manual.

Desarrollo en Panamá

Vladimir Villarreal, quien es el investigador principal del proyecto y forma parte del GITCE, cuenta que cuando Senacyt lanzó la convocatoria del programa “Fomento a la Inserción de Ex Becarios de Doctorado de Investigación 2015” él tenía una idea muy clara de lo que quería hacer: desarrollar una plataforma tecnológica que les permitiera a las personas llevar un control del comportamiento de su presión arterial.

Si tenemos registro de nuestro historial crediticio, por qué no tener un control o perfil bien definido de nuestras enfermedades y hacerlo de manera tecnológica, dice.

Así pensó el investigador de la UTP antes de desarrollar junto al equipo interinstitucional, del que también forman parte dos estudiantes que están finalizando su carrera de Desarrollo de Software, la plataforma tecnológica AmIHealth.

La plataforma AmIHealth consiste en una aplicación web y una móvil a las que pueden acceder las personas para tener un mejor control de su enfermedad.

En la aplicación web las personas pueden ingresar a saludmovil.utp.ac.pa crear un usuario y contraseña y comenzar a ingresar su información como cédula, provincia, distrito, corregimiento, edad, etnia. Es decir, le va a solicitar una serie de datos a la persona para tener el perfil de cada usuario.

Igualmente, va a poder ingresar las medidas de la presión, el peso, la relación peso/altura, el índice de masa corporal y a medida que va ingresando esta información periódicamente, la plataforma le va a mostrar un histórico –en forma de gráficos- de cuál ha sido la tendencia de ese comportamiento.

A través de la app AmIHealth Panamá, que estará disponible en PlayStore de Android desde octubre, las personas también podrán ingresar la información con los equipos de toma de tensión con Bluetooth, o hacerlo en forma manual.

Estos son detalles que los que la diferencian de las demás plataformas de salud que existen, ya que al crear un perfil de la persona se podrá tener información sobre el porcentaje de sobrepeso en la población panameña, por ejemplo, el número de hipertensos por sector o provincia, por etnia, rangos de edad.

Las aplicaciones propietarias que se venden comúnmente tienen información que nunca se va a poder administrar”,

Vladimir Villarreal, investigador de la UTP

Pero la app AmIHealth, al ser una plataforma tecnológica –y no solo una aplicación móvil- se va a poder tener información actualizada que le permitirá al país tomar decisiones sobre planes de prevención o diagnóstico por región más fácilmente.

Este es un elemento que empezará a funcionar en la tercera etapa del proyecto y que permitirá que un administrador de datos externos pueda tener acceso a un resumen histórico general, y no de cada paciente, para poder elaborar estadísticas sobre estos aspectos.

Acceso a información

Otro elemento importante es que los médicos, con previa autorización de las personas, podrán acceder a la información recopilada de los pacientes para darle seguimiento. Esto también formará parte de la tercera etapa.

Con la presentación de la plataforma tecnológica Vladimir Villarreal asegura que comienza un periodo de tres meses de prueba para que las personas puedan ingresar sus datos a saludmovil.utp.ac.pa y la empiecen a utilizar.

Ese va a ser un periodo de evaluación, para ver cómo se comporta la plataforma y cómo las personas trabajan en ella.

También en ese periodo se estará visitando a centros de salud y se estará haciendo una campaña en redes sociales invitando a las personas a utilizarla.

“Queremos que sean meses de prueba bastante intensos, de manera que se comience a arrojar resultados y se hagan los ajustes que se requieran”, afirma el investigador de la UTP.

Oficialmente, el proyecto termina en enero de 2018, pero éste se extenderá con una nueva propuesta: incluir medición de diabetes.

Villarreal es fiel creyente de que si las tecnologías no solucionan un problema o no se ponen al servicio de la sociedad, al final estas no funcionan.