UP instala internet satelital gratuito para universitarios de Kusapín

Los estudiantes del Programa Anexo Universitario de Kusapín, perteneciente al Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, de la Universidad de Panamá, contarán con internet satelital gratuito, anunció el rector Eduardo Flores Castro.

La máxima autoridad universitario explicó que este es el cuarto programa anexo comarcal que ya cuenta con internet satelital. Con Kusapín, todos los programas anexos comarcales del CRU de Bocas del Toro, cuentan con internet satelital.

El rector, hizo un reconocimiento especial al profesor Rolando Mora, director del CRUBO, por su constancia y perseverancia para hacer realidad este proyecto.

El Centro Regional Universitario de Bocas del Toro fue creado el 20 de agosto de 1997, mediante Resolución No. 23 -97 del Consejo Académico No 35-97.

La UP señala que “tiene presencia física en la provincia de Bocas del Toro, desde inicios de los años 80. La Extensión Docente inició las actividades en 1982, bajo la coordinación del profesor Hugo Hansell, en la Escuela de Almirante, distrito de Changuinola, con una matrícula de 210 estudiantes que correspondían al primer año de Estudios Generales, de la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Educación.

Por diferentes motivos, las funciones de la Extensión Universitaria se trasladaron a la Isla de Bocas del Toro; posteriormente se ubicaron en las instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Bocas del Toro y, luego, en la Escuela de El Empalme, distrito de Changuinola”.

La UP destaca que “los logros alcanzados y la permanencia de la Extensión Docente, durante 17 años de funcionamiento, constituye un fiel testimonio, no sólo de la necesidad de incrementar el desarrollo de sus funciones básicas, sino elevar legal, académica y administrativamente, la institución educativa a la categoría de Centro Regional Universitario, cuya creación se logró en la Resolución 23-97 del Consejo Académico de la UP, N°35-97 del 20 de agosto de 1997, contando actualmente con 12 años desde la creación del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.

En la actualidad se presenta una oferta académica de veintiún carreras correspondientes a once Facultades, logrando también la apertura de cinco Anexos, siendo estos: Anexo de Chiriquí Grande, Anexo de la Isla de Bocas del Toro, Anexo de Kankintú, Anexo de Kusapín y el Anexo de Las Tablas.