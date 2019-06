Vargas Llosa reconoce que aún siente “pánico y terror” al comenzar a escribir una nueva novela

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha reconocido este jueves 20 de junio que a sus 83 años todavía siente “terror y pánico” cuando vuelve a sentarse para escribir una nueva novela, como le ha ocurrido con la reciente ‘Tiempos recios’ que verá la luz el próximo 8 de octubre.

“No he aprendido mucho en ese campo, una novela nueva es el terror y siempre me entra pánico de no encontrar la mejor manera de contarla. La primera versión es una lucha contra la inseguridad que me paraliza, hasta que tengo el primer borrador y ya empiezo a divertirme: mi lucha es quitarme poco a poco ese terror”, ha señalado el autor peruano durante su participación en la jornada Cruce de Caminos en Madrid, organizada por Banco Caminos y Bancofar.

Vargas Llosa ha conversado con la periodista Pepa Bueno sobre el futuro de la educación en los próximos años, haciendo una defensa de los libros y la literatura.

De hecho, el escritor ha bromeado con la posibilidad de “corromper económicamente” a los jóvenes para fomentar la lectura, algo que ha reconocido ya hizo con sus hijos.

“A los lectores hay que crearlos desde niños. Yo a mis hijos les pagaba para que leyeran, les daba propina por una hora, otra por dos horas… y con dos de ellos me resultó bien, con otro no tanto”, ha señalado entre las risas del auditorio.

En cualquier caso, ha señalado la necesidad de apostar por los libros desde jóvenes frente al auge de las pantallas, que “tienden a exaltar más el factor de entretenimiento y diversión que la preocupación intelectual”. “Si las pantallas pasan a ser el alimento primordial de una sociedad, ésta puede irse debilitando e incluso desapareciendo: no quiero que el libro derrote a las pantallas, pero sí que coexistan y que la insatisfacción, fuente del progreso, no se apague”, ha señalado.

Vargas Llosa ha recordado cómo de “acabar con los libros, no solo la buena cultura estará en peligro, sino la libertad”. “Todos los regímenes que han querido controlar la vida han establecido censuras y sistemas de control que permitan erradicar todo aquello que puede motivar ese espíritu de insatisfacción, como ocurre con la lectura”, ha añadido.

Precisamente, el autor de ‘Conversaciones en la catedral’ también ha repasado la actualidad, aludiendo a un “rebrote de los nacionalismos” sobre el que ha pedido ser optimista. “No hay que desmoralizarse, es importante saber que ocurren cosas terribles, pero nunca hemos estado mejor ni hemos sabido tanto lo que no hay que hacer como ahora: eso puede mantener el optimismo”, ha destacado.

Los nacionalismos, “fuente de violencia”

El escritor peruano ha vuelto a criticar los nacionalismos, asegurando que se tratan de “una fuente de violencia y de regreso a la tribu”, afirmando además que buscan “regresar a una sociedad que jamás existió”.

Y surgen sobre todo por la incertidumbre, porque no sabemos en que mundo viviremos mañana y eso ha permitido un rebrote de los nacionalismos que nadie podría haber imaginado”, ha reiterado.

“Después de dos Guerras Mundiales con millones de muertos causados por el nacionalismo, ¿quién hubiera podido imaginar un Brexit? Esto está contaminando la creación de Europa, y si logran destruir este proyecto sería trágico para el mundo: que desaparezca la cultura de la libertad en una sociedad del futuro que se la disputasen grandes construcciones autoritarias”, ha concluido.