Variante delta hace que dudosos de la vacunación reconsideren posturas

Stephen Feehily vive en un suburbio de Nueva Orleans, Luisiana, un área donde, como en gran parte del sur de Estados Unidos, la vacilación para vacunarse contra COVID-19 ha sido alta. Si bien sus dos hijos son demasiado pequeños para recibir las inyecciones, lamenta que él y su esposa optaran por no vacunarse.

“Escuche, puedo admitir que cometí un error”, le dijo a la VOA. “No le desearía a nadie lo que nos pasó a mi esposa y a mí. Fue realmente horrible y me pondré la vacuna tan pronto como pueda”.

El cambio de opinión se produjo después de que él, su esposa y su hijo menor dieron positivo por el coronavirus mientras estaban de vacaciones el mes pasado. Feehily dijo que era lo más enfermo que recordaba haberse sentido. Además de perder el sentido del gusto y el olfato, tenía dificultad para respirar y aún no se ha recuperado por completo. Tenía escalofríos, fiebre y su esposa tuvo que conducir ella misma a la sala de emergencias porque Stephen no pudo hacerlo.

La familia Feehily es parte de una tendencia más amplia en los estados del sur donde las tasas de vacunación más bajas han resultado en tasas más altas de infección por la variante delta. Louisiana tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país: solo el 38% de la población está completamente vacunada. Como era de esperar, el estado está liderando a Estados Unidos en cifras de nuevos casos de COVID-19 per cápita. Las autoridades dicen que las hospitalizaciones debido al virus aumentaron un 124% desde hace dos semanas y las muertes aumentaron un 221%.

Feehily no tiene ningún problema con usar una mascarilla y no se considera antivacunas. Pero una falsa sensación de seguridad basada en la disminución de las tasas de infección a principios de año, y una vacilación por parte de su esposa, una enfermera, para vacunarse, le impidió inscribirse.

“Tiendo a tomar mis instrucciones sobre la salud de ella”, dijo. “Pensé que su vacilación se basaba en datos que estaba viendo que mostraban algún efecto secundario terrible. Ahora entiendo que está nerviosa por conseguirla antes de que reciba la aprobación [completa] de la FDA. No la culpo, pero tampoco estoy de acuerdo. No quiero volver a enfermarme nunca más y definitivamente me voy a vacunar”.

Una urgencia repentina

Los estadounidenses como Feehily están sintiendo una urgencia recién descubierta de protegerse mientras la variante delta causa estragos en las poblaciones no vacunadas.

En las últimas semanas, las tasas de vacunación diaria han aumentado de manera constante por primera vez en meses. En Luisiana, las autoridades dicen que más de 288.000 residentes han recibido la primera dosis de la vacuna durante el último mes. Ese aumento empujó el porcentaje de residentes de Luisiana que lo han hecho del 39% a más del 45%.

Danielle O’Sullivan es técnica de rayos X y ha trabajado en el cuidado de la salud durante casi dos décadas. Es empleada de un importante proveedor de atención médica en Nueva Orleans y cree que el reciente aumento en las tasas de vacunación se debe al miedo.

“Cuando comenzó el COVID, los peores efectos se reservaron para los ancianos y aquellos con ciertas condiciones subyacentes”, dijo. “Ahora vemos que cualquiera puede contraer esta cepa delta. Las personas de 20 años la padecen, los niños la padecen y algunos se enferman mucho”.

O’Sullivan dijo que incluso algunos que tuvieron casos leves del virus hace meses todavía muestran signos de daño físico a largo plazo.

“La gente viene para hacerse una radiografía de tórax ocho meses después y todavía no puede respirar profundamente”, dijo. “Podemos ver el daño. Y lo más frustrante es que sabemos que la vacuna es la mejor respuesta que tenemos para resolver estos problemas”.

