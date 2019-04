Venezuela: Primer envío de ayuda humanitaria es para hospitales y centros de atención primaria

La ayuda proviene de la organización en Panamá y será distribuida en 28 hospitales del país y en 8 centros de atención primaria. La Voz de América está dando seguimiento a esta información.

Las autoridades encargadas de gestionar la ayuda indicaron que, además de medicinas, el cargamento contiene generadores de electricidad.

Busca ayudar a resolver la crisis humanitaria que vive la nación, inmersa en un diferendo político que involucra por un lado la gestión del presidente en disputa Nicolás Maduro, respaldado por Rusia, China, Cuba y otras naciones; y el plan del presidente encargado Juan Guaidó, que es reconocido por más de 50 naciones incluyendo a Estados Unidos.

El Comité de la Cruz Roja indicó que la ayuda se llevará a todo el país por la grave situación que enfrentan los venezolanos.

Cómo será administrado este cargamento es parte de las interrogantes que se abren con esta primera entrega.

El arribo del primer envío de ayuda humanitaria a Venezuela ocurre poco después de que funcionarios de la institución visitaron el país por cinco días la pasada semana.

En un comunicado informaron sobre un acuerdo con el gobierno en disputa de Maduro para ampliar las operaciones de ayuda, apoyar a los hospitales y centros de salud en la provisión de atención médica vital.

Maduro se había negado a recibir ayuda humanitaria acopiada en Cúcuta, Colombia, así como en ciudades de Brasil, Curazao y EU que coordinó el presidente interino Juan Guaidó.

Maduro sostiene que su plan, en alianza con Washington, es “un golpe de Estado” que busca derrocarlo.

Reacción del gobierno interino

En una rueda de prensa desde las instalaciones de la Asamblea Nacional, Guaidó felicitó a la comisión encargada del tema de la ayuda humanitaria e indicó que se trataría de un paso importante pero “no suficiente”.

“Este régimen no protege a nadie, lo dijimos el 5 de enero. Lo ratificamos hoy. Lo demostraron. Lo dijeron. Hoy ingresó por eso la ayuda humanitaria a Venezuela, por haber visibilizado no solo la crisis, si no el pueblo de Venezuela demandado y exigido con protesta, que sabemos no es la solución, y sabemos que es un paliativo para contener la emergencia”, afirmó Guaidó.

Celebramos el esfuerzo y el empeño de los venezolanos por exigir sus derechos”.

“Estando azotados por la falta de lo elemental se levantaron en cada uno de los sectores. Siguen exigiendo, protestando, organizándose para salir de esta tragedia”.

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión parlamentaria de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, dijo que el arribo de insumos médicos y generadores eléctricos al país es producto del esfuerzo y “la insistencia de médicos, enfermeras, de familiares, dirigentes sociales, y la opositora Asamblea Nacional”.

Explicó que desde 2016 han venido denunciando y buscando formas para que la ayuda “se convierta en una realidad”.

También reconoció el papel desempeñado por Guaidó en este tema.

Pizarro reiteró que la distribución corresponde a los organismos humanitarios, entre ellos la Federación Internacional de la Cruz Roja y homóloga en Venezuela.

“(Estas organizaciones) en Venezuela deberán disponer operativamente de cómo va a ser la distribución, cómo van a ser las fechas y los tiempos. A la Asamblea Nacional le corresponde la observación y el acompañamiento de última milla”, dijo el diputado Pizarro.

A su vez, hizo un enfático llamado a que no sea “politizada” la ayuda. Pizarro recalcó que se debe respetar lo que definió como “el principio de no interferencia política” y exigió que no haya “ningún tipo de chantaje, de politización de parte del régimen”.

Aludió a mecanismos de control ampliamente criticados dentro y fuera de Venezuela como el llamado carné de la patria y formas de distribución vistos como manipuladores desde el punto de vista político.

Al respecto, el gobierno en disputa aseguró en un tuit que la llegada de esta ayuda es resultado “de la reunión sostenida entre el presidente Nicolás Maduro y la Federación Internacional de la Cruz Roja” y serviría para “fortalecer el sistema público nacional de salud”.

