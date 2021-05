Viajeros que salgan de Chiriquí deberán presentar prueba de COVID-19 negativa

A partir de la fecha los ciudadanos que vayan a abordar cualquier vuelo en el aeropuerto internacional Enrique Malek de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, deberán presentar una prueba de coronavirus (COVID-19) negativa informó el Ministerio de Salud (Minsa), mediante un comunicado.

“Se informa a las personas que van a salir de la provincia a través de la terminal aérea de Chiriquí, que deben estar dos horas antes para practicarse, de manera gratuita una prueba para la detección de COVID- 19 (Prueba rápida) o en su defecto presentar una prueba negativa con 48 horas de validez”, indicó el Minsa.

El comunicado señala que, a fin de cumplir con esta norma, este fin de semana fue instalado en el aeropuerto Enrique Malek, de Chiriquí, un puesto se hisopado en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. durante este sábado; mientras que el domingo las pruebas se realizarán de 7:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m., esto con el objetivo de facilitarle la realización de la prueba de COVID-19 de manera gratuita a los pasajeros que no se la hayan realizado previamente.

Agrega que adicionalmente será habilitada un área de hisopado a lado de la morgue judicial de la Sede Regional del Minsa en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. para las personas que salgan de la provincia.

Además, se están realizando pruebas de hisopado aleatorias en el puesto de control de Guabalá y en Paso Canoas a todo el que sale hacia el resto del país o a Costa Rica, respectivamente.

“Es importante destacar que quienes se desplacen vía terrestre, se les anuncia que en el puesto de control de Guabalá se efectuará tamizajes (toma de temperatura) e hisopados de manera aleatoria, mientras que, en la frontera de Paso Canoas, se mantiene funcionando bajo las mismas disposiciones de entrada y salida, tanto para nacionales como para extranjeros, recalcó el Minsa.

Cabe mencionar que esta nueva medida se suma a las otras ya establecidas en la provincia de Chiriquí ante el aumento de casos de la COVID-19, tales como un toque de queda de 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y cuarentena total, sin jornada laboral ni movilidad, desde los sábados a las 8:00 p.m. hasta los días lunes a las 4:00 a.m.