Viajeros sin vacunas deben presentar prueba negativa de covid al entrar a Panamá

El Gobierno de Panamá anunció que los viajeros que arriben al país y que no cuente con un esquema de vacunación, deberán presentar una prueba de PCR o antígeno negativo realizada con 72 horas previas.

Esta disposición se incluye en el Decreto Ejecutivo N°17 publicado en Gaceta Oficial, en la que se establece las nuevas modificaciones para el ingreso de turistas, debido a la pandemia de coronavirus, cuyo primer caso en Panamá se detectó en marzo de 2020.

Entre las nuevas normativas, se establece que todo viajero que ingrese al territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, deberá contar con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 –en Panamá es de tres dosis- o al menos dos dosis de las vacunas contra esta enfermedad, según el programa de vacunación aprobado por su país de origen o procedencia.

Igualmente, aquel que ingrese a Panamá, por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, que no esté vacunado o no cuente con al menos dos dosis, deberá presentar prueba de PCR o de antígeno con resultado no detectado de hasta 72 horas de vigencia, o realizarla a su costo, en el puerto de entrada al país.

Además, la persona en tránsito deberá registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo al viaje o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada al país.

Actualmente el país centroamericano acumula unos 746,695 casos y 7,987 fallecimientos por esta enfermedad.