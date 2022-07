Violife busca impulsar la expansión de productos plant-based iniciando en Panamá para extenderse a Centroamérica y el Caribe

Upfield, la compañía de alimentos de origen vegetal más grande a nivel mundial, a través de su marca Violife, realizó el lanzamiento de la campaña para el mercado “Food Service” en Panamá, como un primer paso para la expansión de su portafolio de productos a diversos clientes de la región de Centroamérica y el Caribe.

Dieter Holtz, CEO de Upfield para el Norte de Latinoamérica, comentó a Capital Financiero que la visión de la marca de origen griego es incursionar en las tendencias y suplir las demandas actuales de productos saludables, sustentables y amigables con el planeta, manteniendo precios adecuados en medio de la coyuntura actual.

“Panamá es un escenario interesante para la marca, dado por su relación de consumo, y del desarrollo de la clase media pujante con generaciones jóvenes, que tienen más convencimiento de los beneficios que contempla optar por productos vegetales frente a los de origen animal”, comentó el directivo mexicano.

Holtz sostuvo que el alcance del consumo global de productos de origen vegetal, mantiene un crecimiento de un 10% anual, siendo la categoría de alimentos la más demandada, en una industria que acapara un mercado de $33,000 millones.

El CEO de North LatAm agregó que, en Latinoamérica, el segmento de origen vegetal ronda los $2,000 millones, con un crecimiento entre 8% y 10% al año.

Tenemos cerca del 85% del mercado de los quesos veganos en Panamá, y eso irá aumentando conforme la gente se vaya inclinando al consumo de quesos de Violife, que tienen una calidad, sabor y rendimiento, iguales que las de un queso lácteo”, comentó el directivo.

Actualmente la empresa realiza inversiones constantes en la marca Violife, por lo que prevén un crecimiento en ventas de entre 40% y 50% anual, empujado por países desarrollados, como Alemania, Grecia, España, México y Reino Unido, pero también con una gran contribución de países con mercados menos desarrollados como Panamá.

Siguiendo este empuje, prevén que en cinco años las ventas de la marca de quesos vegana de Upfield en Centroamérica alcance los $10 millones.

De acuerdo con el representante, el éxito de la empresa se basa en varios factores, tales como: El estable volumen de producción, la calidad certificada y precios competitivos.

“Tenemos insumos que por suerte no han sufrido limitantes que otras materias, como el aceite de girasol que se ha visto afectado por la Guerra en Ucrania; sino que manejamos el aceite de coco, que no está necesariamente asociado a la situación. Además, estamos absorbiendo el costo incremental, para no dañar al consumidor, pero esperamos que los commodities (materias primas) empiecen a bajar”, agregó Holtz.

Entre tanto, Raúl Acosta, director general Upfield Centroamérica y Caribe, mencionó que el servicio de -Food Service- representa un cambio importante, debido a que la marca solo ofrecía su venta de comercio al por menor (retail) desde hace un año.

Mencionó que la pandemia de coronavirus (COVID-19) paralizó el canal dirigido a restaurantes, hoteles y comercios, por lo que ahora han empezado una recuperación debido al levantamiento de las restricciones sanitarias.

El directivo mencionó que manejan una cartera de 150 clientes en Panamá y que mantienen sus planes de expansión a Trinidad y Tobago y Costa Rica.

Mientras que, Paola Shue, responsable de Asuntos Corporativos y de Comunicaciones para Upfield Latinoamérica, señaló que también pretenden afianzar la campaña de educación en nutrición y salud, a fin de brindar alimentos saludables y sostenibles para las personas.

“La gama de quesos Violife destaca porque es un producto que no contiene colesterol, es libre de gluten, no contiene lactosa, y no es producido con nueces o semillas, lo que lo convierte en una opción para personas alérgicas e intolerantes a la lactosa. Además de poseer certificaciones como Kosher”, detalló la portavoz.

Upfield es el productor mundial #1 de margarinas, quesos, cremas, mantequillas y untables a base de plantas, con diversas marcas icónicas como Rama, Country Crock, Violife, Becel, Flora, entre otras.