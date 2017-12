Vuelos cancelados y miles de afectados por el apagón en el aeropuerto internacional de Atlanta

Miles de pasajeros resultaron afectados por un apagón que se registró este domingo, 17 de diciembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, y que duró unas 11 horas, según los reportes oficiales.

De hecho, cada día atiende en promedio 2,500 salidas y llegadas, y presta servicios a 150 destinos de Estados Unidos y más de 75 internacionales en 50 países.

El alcalde de Atlanta, Kasim Reed, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el suministro eléctrico se restableció a la media noche.

Sin embargo, todavía hay miles de viajeros afectados por la suspensión de los vuelos que fueron cancelados tras el apagón (se estima que más de mil vuelos, de acuerdo con reportes preliminares).

Las aerolíneas que llegan al Hartsfield-Jackson (entre ellas American Airlines y Southwest Airlines) han informado sobre la reprogramación de vuelos.

Delta Airlines comunicó que a los pasajeros con vuelos los días 17 y 18 de diciembre de 2017 se les hará el cambio de vuelo sin penalidad, para lo que habilitó un enlace para estos casos (ver aquí).

El apagón se produjo (a la 1 p.m., hora de Atlanta) por un incendio en una instalación eléctrica subterránea, informó la empresa Georgia Power. Aún no se han dado detalles sobre las causas del fuego.

Las autoridades del aeropuerto de Atlanta han informado que luego de que se restableció el suministro eléctrico procedieron a distribuir botellas de agua a los pasajeros afectados.

LIGHTS ON and delivering food and water to our passengers! Thank you @dancathy with @ChickfilA for opening on a SUNDAY! #ChristmasMiracle pic.twitter.com/0PlSxHIWj5

— Atlanta Airport (@ATLairport) 18 de diciembre de 2017