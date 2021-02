Wall Street toca máximos históricos por apuestas sobre estímulo

Los principales índices de Wall Street registraron nuevas alzas este lunes 8 de febrero, ya que los inversores hacían arriesgadas apuestas por esperanzas de que un paquete de alivio fiscal genere una rápida recuperación económica.

El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 177.50 puntos, o un 0.57%, a 31,327.04 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 20.68 puntos, o un 0.53%, a 3,907.51 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 95.19 puntos, o un 0.69%, a 13,951.49 unidades.

Los precios del crudo llegaron a máximos de más de un año, impulsando un 2.2% a las acciones del sector de energía, que lideraban al resto de sectores. Divisiones defensivas como la de bienes raíces, servicios públicos y bienes de primera necesidad tenían un desempeño peor.

El S&P 500 y el Dow Jones subían por sexta sesión consecutiva, su racha ganadora más larga desde agosto, ayudados también por optimistas resultados corporativos trimestrales.

Walt Disney Co., Cisco Systems Inc. y General Motors Co. mejoraban entre un 2.2% y un 3.5% antes de la publicación de sus reportes de ganancias esta semana.

La confianza se vio impulsada también por comentarios de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que dijo el domingo que si el Congreso aprueba el plan de $1.9 billones, el país volvería al pleno empleo el próximo año.

Por su parte, el Bitcoin alcanzaba más de un 10%, hasta un nuevo récord máximo, después de que Tesla Inc. dijo que invirtió cerca de $1,500 millones en la criptomoneda y empezará a aceptar pagos en bitcoins para sus autos y otros productos.

Las acciones de Tesla crecían cerca de un 2%, mientras que las firmas de minería de criptomonedas Riot Blockchain y Marathon Patent Group se disparaban un 16% y un 20%, respectivamente.

Voz de América