WhatsApp prueba un servicio de transferencias de dinero en la India

BOMBAY, 17 de febrero de 2018. (EUROPA PRESS) – La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, ha recibido el visto bueno por parte de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI, por sus siglas en inglés) para poner en marcha un servicio de transferencias de dinero en la India, todavía en fase beta, con una base de usuarios no superior a 1 millón y bajo un límite de transacción.

Así lo ha indicado la NPCI en un comunicado, una organización que supervisa todos los servicios de pago minoristas de la India y que fue creado por el banco central del país, donde ha explicado que se unirán a este modelo, impulsado por el protocolo gubernamental United Payments Interface (UPI), cuatro entidades bancarias.

“El modelo multi-banco ofrece ventajas tales como la distribución de carga de transacciones entre bancos y promoción de los pagos digitales”, ha indicado el NPCI.

NPCI añade, no obstante, que se deberán seguir unas pautas bien definidas y atenerse al objetivo de ser interoperable.

La versión completa se lanzará una vez la versión beta haya demostrado su éxito.

India es el mercado más grande de la plataforma de mensajería móvil, donde cuenta con más de 200 millones de usuarios activos.