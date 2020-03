Whatsapp y OMS habilitan número para contestar preguntas sobre coronavirus

La Organización Mundial de la Salud decidió habilitar una línea de WhatsApp para que los usuarios puedan informarse sobre el coronavirus, esto como una respuesta a la desinformación que hay sobre el virus y el pánico que está causando.

Al enviar un mensaje por dicha plataforma al número +41 79 893 1892 brinda una serie de opciones para elegir un tema en específico del que deseemos información.

WHO Health Alert brings COVID-19 facts to billions via WhatsApp 👉https://t.co/NiHHv2gzhU pic.twitter.com/uiDbPTHKZa

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020