WorldWide Medical facturó $100 millones en primas en 2021, cosechando los frutos de haber apostado a Panamá

En 2021 WorldWide Medical (WorldWide) facturó unos $100 millones en primas, una cifra que pone en evidencia que esa empresa aseguradora está cosechando los frutos no sólo de especializarse en el nicho de salud internacional para clientes de alto poder adquisitivo, sino también por haber establecido su sede central en Panamá.

WorldWide es el grupo asegurador especializado en seguros de personas con mayor liderazgo y robustez en América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado, está presente actualmente en Panamá, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y Paraguay, y sigue dando pasos sólidos hacia una expansión regional potente, ofreciendo una protección estable, segura y especializada para sus clientes, garantizada por el conocimiento de su equipo profesional y una red de aliados internacionales.

De hecho, WorldWide cuenta con una de las coberturas de mayor alcance en el mercado de seguros de salud internacional, con una red que asciende a 8,000 centros de salud, incluyendo contratos suscritos directamente con proveedores de la talla de Cleveland Clinic, Johns Hopkins Hospital, Mayo Clinic, Children’s Hospital of Philadelphia, Sylvester Comprehensive Cancer Center, The Mount Sinai Hospital, entre otros. Adicionalmente cuenta con importantes alianzas con entidades de la envergadura de United Healthcare y Global Excel, entre otras.

Y para este año 2022 WorldWide se lanzó a la conquista de nuevos mercados en América Latina, como Colombia y Costa Rica.

Todo ello teniendo como base de sus operaciones a Panamá, una decisión que según el presidente de la Junta Directiva de WorldWide, Zanoni Selig, se tomó teniendo en cuenta todas las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el país: Economía dolarizada, estabilidad política, crecimiento económico, alta conectividad aérea y una creciente oferta de servicios de salud de alta calidad.

Selig conversó con Capital Financiero sobre la evolución de WorldWide tanto en el mercado local como en el internacional, su desempeño durante la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus planes de expansión. Todo ello en un diálogo ameno, que tuvo como trasfondo su amor por el béisbol, otro elemento que lo une a Panamá, un país donde ese deporte es considerado como el pasatiempo nacional.

-¿Por qué WorldWide apostó al nicho de seguro médico internacional y que diferencia sus servicios del que ofrecen otras aseguradoras?

-Hay compañías de seguros que tienen todos los ramos y existen compañías especializadas. “En nuestro caso, trabajamos solamente dos ramos: Salud internacional y Vida individual, eso es lo que sabemos hacer y lo que vamos a seguir haciendo.

“Nosotros trabajamos más especializado y una de esas diferencias es la cobertura de gastos médicos mayores. Cubrimos casos complejos, que son prohibitivos para el bolsillo del cliente, casos en los que un procedimiento puede costar $2 millones, por ejemplo.

Las personas se convierten en nuestros clientes porque tener una póliza de este tipo, muchas veces, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sin perder la estabilidad económica.

Trabajar con un ramo de salud tan sensible como este, es realmente lo que nos hace estar focalizados ahí.

“Se necesita un conocimiento (know how) muy especial porque no es sólo conocer cómo es el sistema médico del país donde vive la persona, sino también de los lugares donde la persona puede ir a atenderse, es decir, que para llevar un ramo de la salud internacional como debe ser, hay que saber cómo funcionan los sistemas de salud estadounidense y el sistema de salud europeo, porque nuestros clientes regularmente se han atendido en esos mercados.

“Es muy difícil hacer esto de manera ocasional, no digo que no se pueda hacer, pues las otras compañías aseguradoras lo hacen como un servicio, como parte de su modelo de negocio. Pero, nosotros realmente entendemos que para hacer esto de una forma eficiente, se necesita de una verdadera especialización, de una focalización”.

-¿Actualmente tienen 40,000 clientes en República Dominicana, Panamá y Costa Rica o hay otros mercados?

-Estamos en los mercados de Panamá, Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Paraguay, además estamos por incursionar en Costa Rica y Colombia. La expansión se atrasó un poco por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“El total de primas anualizadas en el ramo de salud internacional está arriba de $100 millones, principalmente en gastos mayores.

“¿Cuál es nuestro asegurado típico? es la persona que dice: En caso de qué algo me pasara, voy a acudir al último recurso disponible para recobrar la salud, hablamos de personas que tienen un patrimonio que perder, entonces esas personas tienen que tener un seguro, porque así traslada parte de ese riesgo, en este caso, a nosotros. A su vez, traspasamos parte del riesgo al reasegurador y muchas veces esos reaseguradores reposicionan a otras aseguradoras.

“Lo más alto que se ha pagado en un sólo caso han sido $2 millones, pero no pagamos solo nosotros, básicamente pagamos un reaseguro para eso y el reasegurador paga una parte.

“El reasegurador de nuestra cartera de salud es Gen Re, la reaseguradora más capitalizada del mundo, que forma parte de Berkshire Hathaway Inc., propiedad del reconocido empresario Warren Buffett”.

-¿Cómo se puede evaluar el desempeño financiero de WorldWide?

-Recientemente, la calificadora de riesgos financieros A.M. Best aumentó la calificación de Fortaleza Financiera de WorldWide de “B++” (buena) hasta “A-” (excelente), así como incrementó la calificación crediticia de emisor de largo plazo de “bbb+” (buena) a “a” (excelente). Esto evidencia su fuerte desempeño operativo, con indicadores de rentabilidad constantes, sólidas prácticas de suscripción, estrategia de inversión conservadora y exitosa expansión en Latinoamérica. Además, la calificadora Fitch Ratings reafirmó la calificación A (pan) y aumentó la perspectiva de estable a positiva para WorldWide, validando su buen posicionamiento en el ramo de salud, positivo crecimiento de su capital, buena calidad crediticia de sus reaseguradores y calidad de portafolio de inversiones”.

“WorldWide mantiene la primera posición de primas suscritas en Panamá en el ramo de salud internacional, representando el 50% de participación en el mercado. En República Dominicana, WorldWide también registra una participación del 50% de las primas suscritas del sector privado en el renglón de salud internacional y un 32% si se incluyen las del sector público.

“Además, durante la pandemia de COVID-19 WorldWide registró un rendimiento de un 10% top line y un 45% bottom line, así como en las tasas de persistencia de más de 90%, tanto para el ramo de salud como para el de vida. Todo esto se materializa en una línea de crecimiento sostenida en los últimos cinco años de un 53% en primas suscritas”.

-¿Qué determinó que WorldWide Group haya optado por tener a Panamá cómo su sede para cobertura regional?

-Muchas veces, las entidades se crean y no tienen un norte claro de por qué fueron creadas, en el caso de WorldWide, un grupo asegurador que nació en 1999, desde el principio teníamos claro por qué nacía, y esto era el ramo de salud internacional.

En la época en que se fundó WorldWide, el mercado estaba liderado por compañías americanas y europeas que vendían todas offshore. Nuestra tesis, era que no es cierto que en América Latina no podía existir una compañía que pudiera competir con esas empresas. Esa visión hizo que, con la compañía incorporada, entrara como socio DEG, que es un banco alemán propiedad de otro enorme banco alemán KFW, creado en 1948 con el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial (SGM) y cuyo dueño final es el gobierno alemán, es decir, 33% de WorldWide es del gobierno alemán, el otro 67% es de una compañía en Malta y dos compañías de Connecticut.

“WorldWide es una compañía panameña, porque decidió ser panameña, cuando entramos en la jurisdicción panameña que fue aprobada en el 2006, en ese entonces uno de los socios sugirió a Puerto Rico, yo dije que no porque siento que Puerto Rico es latinoamericano, pero es también EE.UU.

“Básicamente, mi apuesta fue que el centro regional sea en América Latina y nosotros apostamos por Panamá por varias razones. Primero, porque Panamá es un hub financiero; segundo, su moneda es el dólar; y tercero, si yo voy a competir con compañías del primer mundo y vamos a demostrar que es un paradigma que los negocios, tengo que hacerlo allá, tengo que hacerlo desde una entidad o un país que sea orgulloso y Panamá es un país con mucho orgullo.

“Puedes ver un orgullo enorme aquí, Panamá es el único país del mundo que ha roto relaciones diplomáticas con EE.UU., porque no dejaron a sus estudiantes ondear la bandera nacional en la desaparecida Zona del Canal, generando la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, es decir, yo necesitaba una entidad así.

WorldWide para poder hacer lo que se tenía que hacer, ir a los mercados y competir de tú a tú con las empresas estadounidenses y europeas, tenía que hacerlo a través de un país que tuviera todos esos atributos. Para nosotros era nuestra apuesta y va a seguir siendo nuestra apuesta, la cual tiene esa gran ventaja, pero también tiene riesgo porque el crecimiento de Panamá no está bien visto por otras entidades, es decir, hay otros países que quisieran ser ellos los que estén creciendo.

“De ahí, viene todo esto de los mal llamados ‘Papeles de Panamá’ (Panama Papers), una injusticia enorme porque esas compañías hacen lo mismo en todos lados y el hecho de que ser incluida en listas discriminatorias, no hacen justicia a la forma de hacer negocio y la transparencia que existe hoy en Panamá.

“Para mí, como ciudadano estadounidense, sería más fácil que ese fuera el vehículo, domiciliar la empresa en EE.UU., pero sería traicionar la esencia de la empresa y te digo algo, luego de 15 años en Panamá, hemos podido competir con las compañías estadounidenses y europeas que venden off shore y alguna han tenido que salir de ser offshore y entrar a los mercados para poder competir con nosotros”.

-En los últimos 10 años el país ha visto un aumento de la oferta de servicios de salud de alta calidad Panamá, ¿esto impacta en la oferta de WorldWide para América Latina?

-Nuestro modelo es que el cliente comprenda que por cada cosa no tiene que irse afuera, lo que queremos es que las personas tengan el acceso a buscar la mejor medicina donde quiera que esté y resguardarlo en caso de que la pase algo complejo o grave, pero también queremos ayudar al desarrollo de los hospitales que invierten en tecnología en los países de América Latina.

“¿Qué pasa con muchos países de América Latina? Algunos dicen que no pueden invertir en tecnología porque tienen una población que no tiene muchos recursos y no me pueden pagar lo que cuesta la inversión en equipos, pero ocurre que las que sí tienen cierta solvencia económica, no se atienden allí por la falta de tecnología y se van a otros países.

“En Panamá, hay la suerte de que la gente realmente si utiliza esos servicios, pero aparte, nosotros lo que hacemos es, que cuando un hospital nos demuestra que tiene la tecnología suficiente, entonces damos mejor cobertura a ese hospital, sin importar el precio, es decir nos vamos más por la calidad que por el tema de ahorrar, esa es la esencia de la compañía.

“Cuando tú tienes un hospital que invierte en tecnología, WorldWide es un brazo amigo. Muchas veces ha habido una situación de tirantez entre las compañías de seguros y hospitales, nosotros hemos hecho una diferencia con eso, el hospital y el médico son nuestros aliados porque el médico de los países América Latina es un héroe. Si eres un médico en los EE.UU., tienes todo un staff a tu mando, con una competitividad que el médico se puede ir seguro que tiene asistentes y enfermeras que tienen toda la capacidad para poder hacer las cosas. Acá, en Latinoamérica, hay que trabajarlo duro, aquí un médico no puede dejar las cosas en otras manos, y para nosotros es obvio que ese trabajo tiene que ser retribuido, y, al final del día, lo que queremos es que las personas, si tienen un percance de salud, puedan salir de eso y qué mejor que atenderse en un país en el que se invierte tecnología.

“Recuerdo que cuando empezamos operaciones, estaba en Farmacias Arrocha leyendo una revista que hablaba sobre el lanzamiento del Hospital Punta Pacífica y explicaba toda la gama de servicios que ofrecía, con tecnología de punta, y que estaba adscrito al Johns Hopkins Hospital de EE.UU. y dije, esa es nuestra gente. Hoy en día, Moisés Zebede, quien era en ese entonces el jefe médico del hospital Punta Pacífica, es miembro del consejo de WorldWide.

“Además, incorporar a un médico como Moisés Zebede a nuestro consejo, muestra que nuestro esfuerzo por eliminar toda tirantez que pudiese existir entre los hospitales y la compañía de seguro, no son solo palabras, que podemos trabajar juntos, porque al final del día, una compañía de seguros seria y un médico serio lo que están buscando es el bienestar de su cliente”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero