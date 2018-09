WorldWide Medical mantiene sus planes de expansión

Tras expandirse a Guatemala, Paraguay y Bolivia, WorldWide Medical Assurance Ltd. Corp. planea entrar al mercado de seguros de Costa Rica en el 2019, mediante alianza con una compañía costarricense para comercializar especialmente Seguros de Salud de Gastos Médicos Mayores Internacionales, con cobertura de $5 millones por asegurado, renovables anualmente, respaldado por una red de más de 8,000 hospitales a nivel mundial.

En la actualidad, WorldWide Medical está presente como compañía de seguros en Panamá, República Dominicana, y, a través de alianzas estratégicas con aseguradoras locales en Guatemala, Paraguay y Bolivia.

Esta empresa aseguradora fue constituida en Panamá en el 2006 y es subsidiaria 100% de WorldWide Group, Inc., cuya estructura de propiedad accionaria es: Landeshut Holding Ltd., Inc. 67% y Banco Deustsche (KFW/DEG) con 33%.

Con una larga trayectoria en la industria aseguradora, Luis Young Virzi, vicepresidente ejecutivo de WorldWide Medical Assurance, conversó con Capital Financiero sobre los planes de la compañía, que en el mercado local espera cerrar el 2018 con un crecimiento aproximado de 17%.

Young Virzi también habló sobre la necesidad de controlar la espiral ascendente de los costos médicos locales, lo cual impacta las primas de los seguros, y sobre la urgencia de regular los mismos, especialmente en lo que se refiere a medicamentos, costos hospitalarios e insumos quirúrgicos.

-¿Cómo le ha ido a WorldWide Medical en lo que va del 2018?

-El 2018 ha sido un año excelente para la aseguradora, pues recibimos el reconocimiento de las dos empresas calificadoras de mayor importancia en nuestra industria, A.M. Best y Fitch, con sendos incrementos en nuestra calificación de riesgo. Para nuestros intermediarios y asegurados, esto reafirma nuestro compromiso de solidez financiera y excelencia en el servicio que respalda nuestra oferta de seguros de Gastos Médicos Mayores, Vida, e Incapacidad. Respecto a la industria de seguros, este año la misma está creciendo al 3%, mientras WorldWide Medical crece cerca del 15%, pese a que la desaceleración económica ha golpeado todos los rubros.

En el 2017, WorldWide Medical creció 24% comparado con el 2016, con $21 millones de primas suscritas en el mercado local y $28 millones de reaseguros para un total de $49 millones.

“En el 2018 estamos creciendo un 15% en comparación con el 2017 y esperamos cerrar con un crecimiento del 17% al finalizar el presente año.

“Uno de nuestros objetivos es expandirnos, ya lo hemos hecho en tres países: En Guatemala a través de una alianza con Seguros Universales; en Paraguay aliados con El Sol Seguros y en Bolivia con Bisa Seguros y Reaseguros.

“Esperamos seguir llevando nuestros productos a otros mercados para cumplir con las directrices de nuestra Junta Directiva que WorldWide Medical Assurance se convierta en la principal compañía de Seguros de Gastos Médicos Mayores Internacional, Seguros de Vida y Seguros de Incapacidad (Disability) en América Latina.”

– ¿En qué países planean expandirse en el 2019?

-En el 2019 vemos oportunidades en Costa Rica, es el mercado al que apuntamos entrar.

– ¿Se han aliado a una empresa de seguros costarricense?

– Sí, nuestro modelo de crecimiento es a través de alianzas estratégicas, buscando socios que compartan nuestra filosofía, que no tengan un producto de Gastos Médicos Mayores, entendiéndose que nuestro nicho es un segmento muy pequeño del mercado, dirigido a clientes que puedan acceder a una póliza de este tipo.

“Ya hemos encontrado en Costa Rica a quien puede ofrecer nuestros productos y planeamos utilizar sus canales de distribución para colocar nuestras pólizas de salud y eventualmente ofrecer seguros vida y seguros de incapacidad.”

¿Aparte de Panamá tienen otras sedes?

-El Grupo WorldWide tiene una compañía de seguros en República Dominicana con un portafolio de seguros de $28 millones y forma parte del negocio de reaseguros en Panamá. Además, tenemos una compañía de Concierge en Estados Unidos (EE.UU.) para hacer acuerdos directos con los hospitales de ese país. Localmente en Panamá contamos con sucursales en Chitré y David.

-¿Cómo es el servicio de Concierge en EE.UU.?

-Nuestro principal producto de salud es una póliza renovable anualmente de $5 millones para un segmento del mercado exclusivo, este segmento compra para ser atendido en hospitales privados y cuando tiene una condición médica que no se puede atender en el país de origen, van a atenderse en hospitales de EE.UU. principalmente.

“Existe un volumen importante de gastos médicos de nuestras pólizas que se pagan en hospitales de EE.UU. y nuestro servicio de Concierge acompaña al cliente en ese país, brindando una atención personalizadoa”

-¿Cómo está afectando la desaceleración económica de Panamá las proyecciones de su empresa?

-Los vemos en dos dimensiones: Primero la colocación y segundo por la renovación. En la primera, las ventas de pólizas nuevas se han desacelerado porque menos personas cuentan con un ingreso discrecional que puedan dedicar a una póliza de salud y por el lado de la renovación de la póliza ha requerido mayor esfuerzo para la retención de clientes.

A pesar de eso, en el ramo de Salud crecemos 12%, cuando el mercado está creciendo cerca del 7% y en Vida Individual cerca del 40% y el mercado crece al 4%.

“En el portafolio de Vida, WorldWide Medical ha introducido un producto muy novedoso llamado WWTerm Value, que garantiza la devolución de la prima pagada al término del periodo contratado de la póliza de vida, por ejemplo: Necesito una póliza de vida a un término de 20 años para respaldar una hipoteca, WorldWide Medical te ofrece una póliza a 20 años con la diferencia que transcurridos esos 20 años si el cliente no fallece, la compañía le devuelve una parte importante de la prima que pagó. Es un diferenciador importante.”

– ¿Cómo afecta el encarecimiento de los insumos médicos al ramo de Salud?

-Es un tema sensitivo. Existe un desbalance entre lo que cuesta el servicio médico y el costo del seguro que cubre, cuando se hace un análisis de cuánto se debe cobrar por un seguro de Salud, uno toma en consideración cuánto cuesta la hospitalización, los insumos quirúrgicos, los honorarios médicos y los medicamentos.

“Esos cuatro rubros crecen en costo anualmente arriba del 15% y no se ha encontrado un mecanismo que regule ese incremento de precios. Pienso que, en conjunto, las aseguradoras, los proveedores de servicios e insumos médicos, y el ente regulador deben trabajar para nivelar el campo de juego y que esa nivelación lleve a reducir el 15% de incremento anual. Hay mecanismos que han funcionado eficientemente en otros mercados, donde los incrementos de los costos de salud están mejor controlados y el aumento de precio es más comedido”.

– ¿Qué mecanismo se han implementado en otros mercados?

-Eso debe ir de la mano con que los asegurados conozcan y comprendan el origen en los incrementos en las primas de seguros de salud, los cuales se producen principalmente por el aumento en los costos de los insumos médicos (gastos de hospitalización, honorarios médicos, insumos quirúrgicos y medicamentos). Si se conoce la información, el asegurado puede tomar una decisión educada de dónde y con quién le conviene atender su padecimiento de salud.

“Otro mecanismo es la regulación de precios de ciertos insumos. Es sabido que hay un encarecimiento brutal en los costos de los medicamentos porque en Panamá estamos supeditados a la importación de productos de marca, aunado a regulaciones que deben abrirse para permitir una mayor competencia y una disminución de los precios”.

-En el actual gobierno el desempleo aumentó, ¿cómo afecta esta situación a su empresa?

-Para el segmento de mercado que nosotros abordamos no, porque el que cuenta ya con una póliza de gastos médicos mayores generalmente la mantiene.

“El aumento del desempleo sí está afectando la venta del seguro de incapacidad y colectivos de vida que usan las empresas como parte de los beneficios a sus colaboradores. Al considerar brindarle un beneficio adicional el empleador ve que no es el momento apropiado para ofrecerlos”.

-¿Cómo se preparan para enfrentar la disrupción tecnológica que abarca prácticamente a todos los negocios?

-En Panamá todavía no ha llegado esa disrupción tecnológica en el mercado de seguros, no obstante, el mercado tiene que ir adaptándose, pues es algo que va a ocurrir en el mediano plazo – desde la regulación, hasta los hábitos y canales que utiliza el consumidor para adquirir una cobertura de seguro.

En otros países ya existen alianzas tecnológicas que permiten que algoritmos ofrezcan pólizas a los clientes.

“Vi en un seminario una aplicación que le permite al asegurado tomarse una selfie, la sube a una aplicación e inmediatamente le envía la propuesta para una cobertura de Vida, ya que el algoritmo calcula la edad y posibles padecimientos causados por algún tipo de enfermedad. Estos temas ya están ocurriendo en países desarrollados, es un hecho que tendremos esta realidad en Panamá en el mediano plazo”.

-¿Ha impactado sus costos la implementación de la Ley 23 de 2015, sobre medidas para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo?

–Hay regulaciones que nos afectan igual que a los bancos, siendo el negocio de seguros distinto al bancario. Hay muchas regulaciones, que son excesivas en mi opinión, y eso afecta la venta final del producto de seguro por la cantidad de requisitos.

“Entonces pudiera existir una flexibilización para algunas operaciones de seguros, manteniendo todo lo importante para evitar blanqueo de capitales.”

Orlando Rivera

Orriver22@gmail.com

Especial para Capital Financiero