Xiomara Castro es la nueva presidenta de Honduras

La actualización realizada el martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra que con más del 68% de las actas revisadas, Castro lidera las cifras con el 53.4% de los votos sobre el 34% de Asfura.

“Estados Unidos felicita a Xiomara Castro por su histórica victoria como la primera presidenta de Honduras”, dijo el martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a través de un comunicado.

De acuerdo con el funcionario, EE. UU. espera “trabajar con el próximo gobierno de Honduras” y recalcó que seguirán apoyando al país centroamericano “en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico y la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional”.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021