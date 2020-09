Ya tienen tus datos

El 6 de agosto de 2020, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) firmó dos órdenes ejecutivas (EO) prácticamente idénticas que prohíben el uso de TikTok y WeChat.

TikTok sobrevivirá gracias a un acuerdo de asociación con Oracle que, en el momento de redactar este documento, el presidente ha aprobado. Pero, a menos que un juez federal emita una suspensión, para cuando lea este WeChat estará oficialmente prohibido.

Descargo de responsabilidad política

Antes de entrar en detalles, quiero dejar constancia de que se trata de un ensayo sobre datos. No se trata de la agenda política del presidente. Ese tema es para que otros lo discutan. Por favor, quítese sus sombreros partidistas y póngase sus sombreros de “ser humano que vive en el siglo XXI” porque no tiene sentido colorear esto de rojo o azul, o ignorar deliberadamente este tema.

La amenaza percibida y la solución del presidente

Para mayor claridad y evitar dudas, aquí hay un enlace al texto completo de la EO que prohíbe TikTok . Aquí hay un enlace al texto completo de la EO que prohíbe WeChat .

Para ahorrarle algo de tiempo, aquí están los dos primeros párrafos de la EO que prohíbe TikTok:

Yo, Donald J. Trump, presidente de los EE.UU. de América, considero que se deben tomar medidas adicionales para enfrentar la emergencia nacional con respecto a la cadena de suministro de tecnología y servicios de información y comunicaciones declarada en la Orden Ejecutiva 13873 del 15 de mayo de 2019. (Asegurar la cadena de suministro de servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones). Específicamente, la propagación en los EE.UU. de aplicaciones móviles desarrolladas y propiedad de empresas en la República Popular China (China) continúa amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los EE.UU. En este momento, se deben tomar medidas para abordar la amenaza que representa una aplicación móvil en particular, TikTok.

TikTok captura automáticamente una gran cantidad de información de sus usuarios, incluida Internet y otra información de actividad de la red, como datos de ubicación e historiales de búsqueda y navegación. Esta recopilación de datos amenaza con permitir que el Partido Comunista de China acceda a la información personal y de propiedad de los estadounidenses, lo que podría permitir que China rastree la ubicación de los empleados y contratistas federales, cree expedientes de información personal para chantajear y realice espionaje corporativo.

Vuelva a leer los párrafos anteriores. Específicamente, tenga en cuenta que hay una emergencia nacional declarada con respecto a “la cadena de suministro de servicios y tecnología de la información y las comunicaciones”. Esta declaración y cita también se puede encontrar en la EO que prohíbe WeChat.

La Emergencia Nacional

En EO 13873 el presidente declara una emergencia nacional de la siguiente manera:

Yo, Donald J. Trump, presidente de los EE.UU. de América, encuentro que los adversarios extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en la tecnología y los servicios de la información y las comunicaciones, que almacenan y comunican grandes cantidades de información sensible, facilitan la economía digital y respaldan infraestructura crítica y servicios de emergencia vitales, con el fin de cometer acciones cibernéticas maliciosas, incluido el espionaje económico e industrial contra EE.UU. y su gente. Además, encuentro que la adquisición o uso sin restricciones en los EE.UU. de tecnología o servicios de información y comunicaciones diseñados, desarrollados, fabricados o suministrados por personas propiedad de, controladas por, o sujeto a la jurisdicción o dirección de adversarios extranjeros aumenta la capacidad de adversarios extranjeros para crear y explotar vulnerabilidades en tecnología o servicios de información y comunicaciones, con efectos potencialmente catastróficos, y por lo tanto constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, política exterior, y economía de los EE.UU.. […] A la luz de estos hallazgos, por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esta amenaza.

¿Quién recopila datos?

Hay dos tipos de personas: Las que pueden convertir los datos en acciones y las que no. Llamaré a las personas que pueden convertir los datos en acciones al más alto nivel la “élite de los datos”. Esta es una simplificación excesiva, pero déjeme hacerlo aún más simple. En EE.UU., la élite de los datos incluye (sin ningún orden en particular): Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y algunas otras empresas tecnológicas muy grandes.

Ver un sitio Web, abrir una aplicación, comprar algo en línea, hacer una llamada telefónica, ver una transmisión de video, no importa cómo interactúe con el mundo moderno, en algún lugar, alguien, la élite de los datos, está recopilando los datos que genera, agregando metadatos para describir y usarlo en su beneficio.

¿Cuántos datos se recopilan?

Es absolutamente una emergencia nacional. De hecho, hay una emergencia mundial. Siempre que interactúa con una aplicación (Facebook, Twitter, Instagram, Google) o un sitio web o cualquier otro agregador de datos en línea (Nest, Alexa, Waze, su teléfono inteligente), está creando dos conjuntos de datos. El primer conjunto de datos son los datos necesarios para permitir que funcione la tecnología que está utilizando. Esto podría incluir la ubicación de su dispositivo, si está usando Waze o su teléfono inteligente. O la temperatura actual de tu casa, si estás usando un termostato Nest. O lo que le interesa en este momento, si está utilizando Facebook, Amazon, Google, Instagram, Twitter, etc.

Pero también crea un segundo conjunto de datos. A veces denominados “datos excedentes”, estos datos no son necesarios específicamente para lograr su objetivo inmediato; por ejemplo, su ubicación cuando toca un botón Me gusta o la hora del día en la que normalmente se encuentra en su casa cuando ajusta el termostato. o el tipo de imágenes que llaman su atención cuando deja de desplazarse por una red social.

¿Qué harán con sus datos?

Los datos excedentes se recopilan con el propósito explícito de mejorar la capacidad de la organización recopiladora para involucrarlo y brindarle un mejor servicio. Esto puede venir en forma de ofrecerle contenido relevante (audio, video, anuncios, publicaciones, etc.) o mejorar su experiencia con sus productos o servicios. Casi no hay ejemplos de que la élite de los datos abuse de los datos excedentes. (Agradecería estudios de casos documentados y ejemplos concretos de personas que se ven perjudicadas por el abuso de datos, no por robo de identidad, abuso de datos por parte de las grandes tecnologías. Envíe sus ejemplos ).

El verdadero problema

Si la recopilación y el uso de datos son una amenaza para la seguridad nacional, señalar un país, una empresa o una aplicación es una tontería. TikTok y WeChat no tienen mejor oportunidad de usar datos contra un solo estadounidense o Estados Unidos que Facebook o Google o China o Rusia o Tom, Dick o Harry. La “Gente del Boogie de Datos de China” no vendrá a buscarte a través de TikTok o WeChat. La élite de los datos ya manipula su mundo de formas que usted no comprende y sobre las que no tiene ningún control.

Existe un gran problema con la recopilación y el uso de datos. A todos los efectos, no están regulados. Daría la bienvenida a un esfuerzo bipartidista para legislar la recopilación de datos y las políticas de uso diseñadas para el siglo XXI. Todos los negocios son digitales y toda la vida digital viaja a través de Internet. Este es un buen lugar para que se aplique el estado de derecho.

Al presidente le gustaría que piense que al prohibir TikTok y WeChat, nuestro gobierno está asumiendo un papel proactivo para protegerlo de algo. Todo lo que están haciendo estas prohibiciones es molestar a un grupo de adolescentes a quienes les gusta hacer videos de sincronización de labios (TikTok) y destruir la economía de la diáspora china con sede en EE.UU. (WeChat). En cuanto a la seguridad de sus datos, nada, absolutamente nada, ha cambiado. Pensándolo bien, una cosa ha cambiado. El hecho de que estas aplicaciones ya no se puedan actualizar o parchear en realidad crea una amenaza de seguridad real donde no existía anteriormente.

Hay más

La solución que necesitamos comienza con la identificación del problema real, no un fragmento político. Si la recopilación y el uso de datos representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, el problema no se resuelve (ni siquiera se ve afectado) al prohibir TikTok o WeChat.

Shelly Palmer

Especialista en temas de tecnología