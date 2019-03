Zidane retoma el banquillo del Real Madrid

Como diría el coro de una de las canciones del cantautor panameño, Rubén Blades, “Todos vuelven”, y es así porque el 11 de marzo de 2019 será un día que quedará marcado como el momento en que Zinedine Zidane regresó a un grupo que viaja hacia ninguna parte hasta julio.

El club decidió destituir a Santiago Solari como entrenador de la plantilla blanca, y el sustituto será el técnico francés, que ganó las tres últimas Copas de Europa.

Zidane era el preferido por Florentino Pérez como se rumoraba, el único problema era que necesitaba convencer al francés como así ha ocurrido.

En los últimos días se ha hablado de la opción de dos viejos conocidos (Mourinho y Zidane) y de algún que otro entrenador que hasta el momento no se ha dejado ver, tal y como sucedió con Julen Lopetegui en el pasado verano.

La directiva del conjunto merengue, consideraba que la situación era insostenible y que era necesario cambiar de técnico. Zidane se marchó hace unos nueve meses después de una etapa exitosa con tres Copas de Europa consecutivas, pero ahora tendrá que volver después de una temporada desastrosa para los blancos con Lopetegui y Solari al mando del banquillo.

La Junta Directiva ha acordado la incorporación inmediata de Zidane por lo que resta de la temporada, y las tres próximas temporadas hasta el 30 de junio del 2022.

El panorama actual del Real Madrid es el siguiente: Eliminados de la pelea por una Liga y una Copa por el Barcelona, eliminados de la Champion League por el Ajax de Holanda, un capitán que se autoentrevista y contesta al presidente, una plantilla sin un goleador, un galés que está en un hoyo, un mediapunta que no se sube a los autobuses, una lesión de dos meses del único nuevo que ilusiona, un portero desesperado, varios enfadados que si no juegan, mal, y si juegan, peor, un lateral de fama mundial que no está en su mejor nivel.

La plantilla se la juega con ese escenario, por lo que es extraño que Florentino Pérez haya elegido a Zidane. El francés no pertenece al club de los entrenadores que se atormentan por una jugada ensayada o una báscula en el hotel, el oficio de Zidane es ser Zidane.

No es la oportunidad de su vida porque si sale mal va a seguir siendo Zidane.

De paso, el presidente, al encomendarse a un mito, manda un mensaje claro a la plantilla. Cada uno se juega el puesto y el contrato hasta el verano. No es lo mismo un descarte de Solari en una hoja de convocados que uno de una leyenda.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero