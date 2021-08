Zinli busca transformar los medios de pago, al tiempo que promueve la inclusión y el emprendimiento

Actualmente en Panamá el 90% de las transacciones diarias se realizan en efectivo, mientras que las estadísticas relacionadas con el alcance de los productos bancarios muestran una oportunidad importante para promover la inclusión financiera entre los distintos grupos socioeconómicos que hacen vida en el país.

Ante esta realidad, se está dando el fenómeno del desarrollo de soluciones de tecnología, como Zinli, billetera digital que busca permitir que todos los panameños o quienes hacen vida en el país istmeño, puedan contar con un mecanismo de pago, sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

Sobre cómo funciona esta Fintech y cuál podría ser su impacto en materia de inclusión financiera, Capital Financiero ha conversado con, Javier Buitrago, gerente general de Zinli, quien, de forma franca y abierta, nos ha explicado las posibilidades que esta innovadora tecnología puede tener tanto para el panameño común, como para los pequeños negocios que operan en el país.

-¿Qué es una Fintech y cómo interactúa con el cliente y con la banca?

-Cuando hablamos de Fintech nos referimos a empresas tecnológicas que ayudan en el mundo financiero, de hecho, Fintech es una abreviatura de Financial Tecnology, y son todas las empresas que a partir de la tecnología ayudan a que los usuarios puedan hacer cosas que antes les costaba hacer. Hay un ejemplo muy obvio de la vida de todos, Panamá al igual que todo el mundo y que Latinoamérica tiene grandes ciudades, ciudades medianas y ciudades pequeñas, pueblos y localidades más chicas, y cuando hablamos de la evolución de los bancos a la fecha con sus más de 200 años de historia, vemos que los bancos fueron creciendo y extendiendo sucursales para ayudar a las comunidades a desarrollarse en la medida que había volumen de personas y económico suficiente que justificara tener una sucursal bancaria y esto era cantidad de usuarios, el tamaño de la población, la dinámica de negocios, etc. La realidad es que en Panamá como en el resto del mundo no hay sucursales bancarias en todos los pueblos, hay en los pueblos que tienen la oportunidad por volumen de justificar una sucursal bancaria.

Ahora, si bien esto es realidad hoy y también es verdad que cada panameño tiene uno, dos y hasta tres celulares y que esos celulares cada año son más potentes. Y esto lo que hace es que nos permite, a través de una estructura tecnológica, porque hay que decir que hoy toda persona está conectada y tiene un smartphone súper potente en sus manos, por lo que a partir de esa tecnología se pueden brindar distintos servicios financieros.

“Entonces hoy con esos smartphones nosotros podemos llevar esa sucursal a la mano del cliente y eso nos permite repensar los negocios y esa transformación digital de todas las empresas porque el futuro digital es para todos y la realidad digital hoy, es para todos como personas, hoy todos somos clientes de Netflix, Spotify, WhatsApp, incluso para los que somos mayores, como yo, que ya estoy pisando los 50 años de edad. Nosotros no nacimos con esas tecnologías, pero fuimos adquiriéndolas a lo largo de nuestras vidas y nos han ido mejorando la vida, permitiéndonos poder hacer cosas que nuestros padres y nuestros abuelos no podían hacer porque en ese momento no tenían estas tecnologías.

“Fintech tiene eso, empresas de tecnología que encuentran la oportunidad de mejorar la dinámica financiera de la comunidad, del pueblo, de la sociedad, para dar eso que faltaba. Entonces como mencionas, Panamá es conocido por ser un polo financiero y la verdad es que hay una cantidad de cifras que nos enorgullecen en Panamá del desarrollo de la industria financiera, pero también Panamá tiene otras cifras que nos muestran la oportunidad.

“Si vemos algunos informes, por ejemplo, MasterCard va a decir que el 8% de los panameños tiene tarjeta de crédito, el 25% de los panameños usa tarjeta de débito, el 46% de los panameños tenemos cuenta bancaria, y la consecuencia de eso es que tenemos 96% de transacciones en efectivo, y eso lo vemos todos los días. Cuando vamos a grandes centros con mucha población vemos una cantidad de gente transando en efectivo”.

Y los mismos comercios de una u otra forma obstaculizan el pago que no sea en efectivo porque muchas veces te piden identificación cuando presentas las tarjetas a pesar de que tienen muchas veces la información en su red de clientes.

-Me hiciste pensar en un comentario que me hizo una experta: El cliente siempre tiene la razón. Y eso significa que nosotros como proveedores de soluciones tenemos que repensar nuestra propuesta de valor.

Entonces si el comercio no está usando pagos digitales, no es culpa de comercio, es culpa nuestra como creadores de la industria de dar algo mejor todavía, que el comercio no lo pueda rechazar.

“Lo que vemos en los mercados que han evolucionado hacia los pagos digitales es que la propuesta de pagos digitales es abismalmente distinta a la que vemos normalmente en América Latina y Panamá. Cuando vas a China sientes que estás en Marte con el uso de WeChat Pay y Alipay, estos ejemplos nos hacen replantear en Latinoamérica y Panamá nuestro futuro, porque uno podría decir que hay cuatro modelos en el mundo. Hay un modelo Estados Unidos (EE.UU.) y Europa donde en todos lados tienes sucursales bancarias y tarjetas de crédito, débito, la bancarización en muchos países de Europa es del 90%, pero Latinoamérica y Panamá no es Europa y ni es EE.UU., eso es un mundo totalmente bancarizado como el europeo.

“Después está el otro mundo, en China donde están las aplicaciones (Apps, por sus siglas en inglés), que superaron el modelo bancario, si bien existen sucursales bancarias en China y toda Asia y tiene excelentes negocios, eso no quita que no permitieran que estas empresas tecnológicas, mejoran la vida de los asiáticos, a todos los chinos en particular, para resolver todas sus dinámicas a partir del celular y obviamente toda la plata que manejan estas Fintech detrás están los bancos, y eso permite que la economía tenga todo el dinero en los bancos, entonces está el modelo asiático, o más bien chino, con super Apps, smartphone y super datos, y esta Europa que están bancarizados. China no tiene el nivel de sucursales y ATM (cajeros automáticos) que tiene Europa y no lo quiere, no lo necesita, porque ya saltó esa etapa gracias a la tecnología.

“El modelo África que tenía el mismo modelo que China, con una baja penetración bancaria, pero este tenía una gran diferencia con China que era que la estructura tecnológica era distinta, en África estaban las telefónicas, entonces África fue con otro modelo de Mobile Money, presente en más de 50 países con diferentes culturas e idiomas, con celulares de baja, pero que hoy operan muy bien, y si bien no nos gusta mirar a África, en África los pagos digitales impresionan y enseñan al mundo.

Y después estamos Latinoamérica y Panamá, pero Latinoamérica es una mezcla de modelos, tiene una baja y mediana penetración bancaria, por ejemplo, tarjeta de crédito 8%, pero de débito 25%, 46% tienen cuenta bancaria, eso implica que hay una enorme oportunidad y esa es la realidad nuestra.

“Obviamente empiezan a aparecer en todos los países billeteras digitales, vemos una explosión de billeteras digitales en Brasil, Argentina, Colombia, México, los países con mayor población han liderado esto, pero empezamos a ver lo mismo en el resto de los países como Perú y Chile porque la tecnología es cada vez más una comodidad, pero la necesidad y la oportunidad depende del mercado en un 70%, y 80%, cuando hablamos del sistema financiero, hablamos de cinco verticales de crédito, pagos, ahorros, inversiones, seguros, y lo que los inversores ven en Latinoamérica es que en Panamá esas cinco verticales tienen oportunidad.

¿Qué porcentaje de los panameños tiene seguro?, ahí tenemos un 80% de oportunidad, y eso lo está viendo el mundo. En China todo el mundo tiene billetera digital, y el comercio es lo mismo, y eso está empezando a suceder en Latinoamérica a partir de la Fintech , prácticamente hoy en Latinoamérica hay más Fintech que bancos y cada vez va a ser más porque la oportunidad es de un 70% a 80% de mejorarle la vida a las personas y a los comercios chicos ya que los bancos, por capacidad de atención fueron atendiendo a grandes corporaciones, pero a ese negocio chiquito del pueblo no tuvieron tiempo de llegar, de allí es donde ese comerciante chico va a atender las Fintech, van a tener las billeteras y van a saltar de categoría.

“El año pasado nos sorprendió esta crisis generada por la pandemia de COVID-19, ya habían empresarios que tenían preparada su propuesta para un mundo digital o buenas páginas Web, buenos checkout, carritos de compra, etc. y había gran parte del comercio que no, y lo que hicieron fue saltarse eso e irse a WhatsApp, y te pago de la mejor manera que te pueda pagar pero el comerciante de manera muy ágil se adaptó a la situación y se saltó la categoría porque no tenía tiempo de armar páginas web, buenos checkout, carritos de compra, tuvo que reinventarse de la noche a la mañana y resolvió por la venta comercial digital en redes sociales y WhatsApp, etc. Con los medios de pago que tenía a la mano en ese momento.

“Hoy lo que tenemos son oportunidades a partir del lanzamiento de Zinli para reinventarnos, empoderar y darle a los usuarios y comerciantes más herramientas, porque aquí el gran desafío es que crezca la oferta, que demos más herramientas apalancadas en mejores tecnologías; levantamos a los usuarios y levantamos a los comercios chicos y cuando hablamos de billeteras digitales y cuando hablamos del efectivo que es el obstáculo a vencer, hablamos que esa plata que voz y yo llevamos en la billetera, que voz y yo tenemos en la casa, no está en los bancos, y si el banco no tiene plata para prestar a las empresas para que crezcan, para que sigan creando valor, entonces cuando la plata se maneja como WeChat Pay, la plata está en el banco y el banco con esa plata permite que las empresas tomen préstamos y créditos cada vez más baratos porque tienen plata para prestar y eso potencia la economía.

Hay un informe del Banco Mundial, que dice que si toda la economía, todo el país se maneja igual, mantenemos a Panamá igual, con las playas hermosas que tenemos, todo igual, y solamente si cambiamos los pagos de un 90% todo en efectivo a un 90% de pagos digitales, el Producto Interno Bruto (PIB) crece más del 2%.

“Entonces ese el nivel de impacto de la inclusión financiera y obviamente le mejora la vida a los más necesitados, entonces empodera, porque el rico, el millonario, la corporación, tienen acceso a los productos bancarios, pero la inclusión financiera impulsa a la base de la pirámide que si algo hace es comprar, vender, consumir y para eso necesita mejores herramientas”.

-Cuando hablamos de una billetera digital como Zinli, estamos hablando de una aplicación en el celular que detrás tiene una cuenta de banco o que puede ser que no la tenga. ¿Cómo se maneja en el caso de Zinli?

-Zinli tiene un modelo de inclusión financiera que el único requisito necesario es que descargues la aplicación, presentaes tu cédula o pasaporte, y con eso ya es suficiente. El único requisito es acreditar tu identidad con un documento válido en Panamá como la cédula, si eres extranjero lo puedes hacer con el pasaporte. No necesitas ir a un banco, no necesitas tener una cuenta bancaria, no necesitas presentar nada más que decir “me interesa tener mejores soluciones” y allí te descargas Zinli, es gratuita y vas a probar cómo manejar tus soluciones financieras de manera distinta.

“Un ejemplo excelente es como hoy en día seguimos enviando dinero dentro de Panamá, yo tengo que enviarle dinero a mi primo a Chiriquí y lo hago con el mismo modelo de siempre, y hoy con Zinli estoy en Panamá y le recargo plata a la billetera Zinli. Hay dos formas, tenemos un acuerdo con el Mercantil Banco, dónde puedes recargar con la banca en línea de Mercantil Banco, pones la opción recargar Zinli y le pasas el dinero de tu cuenta bancaria a la billetera Zinli en tiempo real y además, gratuito. O puedes recargar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito Visa o MasterCard, internacional o de Panamá, con eso es de inmediato, te traes plata de la tarjeta a la billetera de Zinli, tiene un costo de 1%, y con ese dinero le pasas a tu primo en Chiriquí a su billetera Zinli, porque él también la abrió y la recibe en tiempo real en el mismo momento que se la envías, y le llega antes de que voz le escribas por WhatsApp que ya le enviaste la plata. Y el con esa plata puede estar comprando con la tarjeta Zinli visa prepaga internacional en cualquier comercio en Chiriquí o puede hacerle el envío a otra persona porque le quería pagar algo; todo ese envío es gratuito. Entonces poner la plata te salió en 1% de uso, poner la plata a tu primo en Chiriquí te salió gratis, él la uso en Chiriquí y no tuvo que pagar.

Allí es donde empiezas a ver como esta billetera te puso a cambiar la charla, a cambiar la dinámica, voz no tuviste que irte a ningún lado, lo hiciste en el “living” de tu casa, en el barrio y donde se te ocurrió hacerlo, y tu primo lo mismo del otro lado, estaba caminando por la calle y allí mismo decidió comprar algo, y todo ocurrió en tiempo real y los dos 10 minutos después se olvidaron y siguieron con sus vidas. Ninguno tuvo que ir a ningún lado, ni entregar ningún papel, ni hacer nada, enseguida comienzas a transformar.

“Un ejemplo que a mi gusta, es como las Fintech comienzan a evolucionar un negocio como son las Vending Machine. Si tienes una máquina expendedora y quieres comprar café, debe tener cambio, te tiene que recibir el billete, que si lo lee que si no lo lee, que si tengo el billete correcto, que si da vuelto o no da vuelto. Y en Zinli, ya estamos hablando con empresarios de la industria, vas a tener un código QR y vas a pasarlo, y vas a retirar el producto que quieres que la máquina te entregue y no había billete, y fue rápido y no tuviste problemas que, si me lo lee o no, que tiene el cambio o no lo tiene, esto es ideal para el empresario”.

-¿Qué tan seguros estamos de que no pueda ser hackeada, de que mi billetera digital Zinli no puede ser vaciada por alguien que por ejemplo entre por un malware o por un dispositivo a mi celular?

-Por eso tenemos los socios que tenemos. Zinli trabaja con Visa usamos tecnología de punta para garantizar la máxima seguridad y te damos herramientas que te empoderan como usuario, cada transacción se notifica, te envía un email y un voice notification, pero además la tarjeta Zinli Visa internacional prepagada tú la puedes bloquear o desbloquear. La puedes tener bloqueada todo el tiempo y desbloquearla cada vez que la vas a usar o bloquearla momentáneamente cuando tienes un incidente que te preocupa, digamos que no encuentras tu tarjeta por algún motivo, sientes que la perdiste y no es que la perdiste, se te quedo en el auto, se te quedo en el pantalón, y cuando la encuentras, la desbloqueas y listo, pero tienes mucho más control.

Parte de lo que hacemos aparte de todas estas tecnologías es darle más poder, más funcionalidades y más control el usuario actual, y obviamente si es una billetera de inclusión financiera que no maneja los montos que una persona maneja en una cuenta bancaria o en una tarjeta de crédito, y vale la reforzar este concepto.

“Con Zinli puedes mover hasta $1,000 al mes, no puede hacer consumos mucho más altos como podría hacer con una tarjeta de crédito o de banco, digamos es una billetera para reemplazar el efectivo del día a día, el chiquitaje, los gastos que tenemos o las mismas compras online, porque es una excelente herramienta para no poner en riesgo tu tarjeta tradicional del banco cuando quieres comprar en ciertos websites que de pronto te preocupen más o porque con tu tarjeta de crédito tienes una línea de crédito mayor. Son más herramientas que empoderan al usuario con la mayor seguridad que hoy ofrece el sistema”.

-¿Zinli ya está disponible en Panamá y ya podemos bajar la aplicación?

-Está disponible y está para ir creando con la comunidad. Todo lo que lo que hacemos en Zinli lo vamos charlando con la comunidad y vamos aprendiendo un montón de lo que nos van dando de feedback nuestros usuarios, la verdad es que estamos en un mundo nuevo donde el usuario forma parte de creación de la oferta de valor de nuestra empresa, entonces hay mucho aprendizaje, mucho feedback y mucho de escucha activa con nuestros usuarios para ver como ellos lo están aprovechando y usando, algo que de hecho nos pone muy contentos. Hay un usuario que me contaba en estos días que le venía bárbaro para comprar por Internet porque él era del 70% de los panameños que no tenía tarjeta de débito internacional para comprar afuera, ahora con Zinli puede comprar en Amazon.

Entonces eso le cambia la propuesta, entonces a esa persona, a ese comercio le empiezas a abrir puertas, a que fluya más rápido para que esa persona pueda tener más herramientas y pueda tener una actividad diaria más eficiente”.

-¿Cuál es la relación con Visa, hasta dónde llega o hasta donde ustedes piensan que podría llegar esa relación?

-Visa es un aliado estratégico. Una de las cosas de esto es que cada persona que abre Zinli o usa Zinli enseguida lo que tiene es que le estamos dando una tarjeta prepaga Zinli Visa internacional. En ese momento pensemos en el 70% de los panameños que no tiene tarjeta, digamos eso solo ya es un antes y un después, porque es más mañana todos los panameños pueden tener Zinli, descarga la app, significa que todos los panameños pasan a tener tarjeta de débito y no solo el 30% como ahora.

Es empoderar al ciudadano, es dar esos beneficios, Visa es un socio estratégico nuestro, que tiene mucha experiencia, pensemos que Visa tiene décadas de crear valor en la sociedad y eso obviamente nosotros como billetera nueva nos viene bárbaro y aprovechamos toda esa experiencia para darle mayor valor a nuestros usuarios.

-¿Hay algún estudio que nos pueda indicar cuál es el impacto para un negocio pequeño, un comercio, una tiendita, de contar con billeteras digitales además de las otras formas de pago?

-El impacto es enorme. Pensemos que esto empodera el comercio chico, porque antes este comercio decía “recibo efectivo porque eso de los pagos electrónicos no es para mí” porque decía que tenía que presentar papeles, ir al banco, le cobran cargos fijos por mes, debe tener una conexión a internet, depende cuál era el oferente, cuál era la propuesta que le estaban ofertando tenía una lista de reclamos.

“Hoy con la billetera digital Zinli y con este concepto de inclusión, hoy ese comercio puede usar Zinli, puede descargar Zinli, opera con QR y puede descargar de inmediato. Esa construcción es donde vamos a generar valor porque lo más caro para todo comerciante, comercio chico o comercio grande, es perder una venta y cuando el cliente te dice me gustaría comprarte eso, en casa tengo, pero no acá y me tengo que ir, cuando voz estás en esa charla con un cliente que te quiere comprar algo no darle la oportunidad de pagar con otros pagos digitales es una venta que perdimos y nada nos duele más como empresarios que perder ventas.

-En Panamá ya hay billeteras digitales y operan solo con la red de clientes de ese banco, pero en el caso de Zinli, piensan que esas transacciones podrían darse de billetera la billetera con otros bancos.

-Zinli viene a unir el sistema financiero y a conectar a todos los participantes y nos encantaría ir con ese tipo de medidas, porque tenemos que abrirle el sistema financiero al público, tenemos que hacerla fácil al ciudadano.

Tengo Yappy y voz tienes Nequi, y Zinli es justamente eso todo el mundo puede tener Zinli y no hace falta que seas de un banco o que tengas cuenta bancaria, y todo el mundo que tenga plata en un banco puede recargar con su tarjeta de su banco la billetera Zinli y partir de allí mandarle plata al no bancarizado. Zinli une al mundo bancarizado con el mundo no bancarizado, ojo que el mundo no bancarizado es el más grande, ya que el mundo bancarizado es el 30% pero el 60% o más es el mundo no bancarizado.

Cuando quiero pagar el estacionamiento, pagarle al paseador de perros o comprar algo en un comercio chico, cuando yo hago una cantidad de mi día a día y yo siendo bancarizado si no tengo dinero en efectivo me encuentro muchas veces con problemas, entonces hoy es una realidad que al mundo bancarizado le cuesta, y que se maneja en efectivo para dialogar con el mundo no bancarizado.

“Zinli viene a transformar esa realidad, todo el mundo bancarizado puede tener Zinli y todo el mundo no bancarizado puede tener Zinli, y entre ellos se pueden mandar dinero en tiempo real de manera sencilla”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero